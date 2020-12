Candidatos derrotados denunciam vícios para tentar impedir posse de juízes-presidentes

Dois magistrados candidatos ao cargo de juiz-presidente em diversas comarcas do país apresentaram uma providência cautelar no Supremo Tribunal de Justiça, invocando uma série de vícios nas deliberações que levaram à escolha de um juiz em detrimento de outros candidatos. Entre os diversos argumentos apresentados está a falta de fundamentação das nomeações justificadas com uma frase genérica, que é igual para os 18 juízes-presidentes seleccionados no concurso realizado pelo Conselho Superior da Magistratura (CSM), que culminou com uma votação secreta.