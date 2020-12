Fecho de refinaria da Galp é exemplo do “sufoco” democrático, defende João Ferreira

O candidato presidencial comunista João Ferreira considerou nesta quarta-feira que o anunciado encerramento da refinaria da Galp de Matosinhos é uma “decisão contrária ao interesse nacional” e exemplo de como os grupos económicos “sufocam a democracia”.

Num encontro online com dirigentes sindicais e representantes dos trabalhadores da refinaria, o candidato apoiado pelo PCP às presidenciais de 24 de Janeiro afirmou que esta decisão é “contrária ao interesse dos trabalhadores, desde logo”, mas também “contrária ao interesse nacional" porque prejudica a economia.

Nos últimos anos, argumentou ainda, Portugal tem vindo a ser “dominado pelos grupos económicos” em várias áreas e “é de tal modo avassaladora hoje que essa presença sufoca o desenvolvimento e sufoca a própria democracia”.

Quando um país, “em decisões fundamentais, estratégicas fica à mercê de decisões” dos grupos económicos, que querem “sugar mais lucros, mais dividendos”, então o “preço a pagar é” haver “menos emprego, menos actividade económica e desequilíbrio da balança de mercadorias, aumento de importações e diminuição de exportações”.

O que o país precisa “como de pão para a boca”, afirmou o eurodeputado, é “o contrário”, ou seja, “diminuir as suas importações e aumentar as suas exportações”.

Tal como os dirigentes sindicais e representantes dos trabalhadores, João Ferreira prometeu tudo fazer para que o encerramento da refinaria não se concretize e terminou a sessão online com a frase: “A luta continua.”

A Galp vai concentrar as suas operações de refinação e desenvolvimentos futuros no complexo de Sines e descontinuar a refinação em Matosinhos a partir do próximo ano, anunciou a empresa na segunda-feira.

Em causa estão, segundo os sindicatos, 500 postos de trabalho directos e 1000 indirectos.

Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Galp referiu que “continuará a abastecer o mercado regional mantendo a operação das principais instalações de importação, armazenamento e expedição de produtos existentes em Matosinhos”, e que está a “desenvolver soluções adequadas para a necessária redução da força laboral e a avaliar alternativas de utilização para o complexo”.

A empresa disse que as “alterações estruturais dos padrões de consumo de produtos petrolíferos motivados pelo contexto regulatório e pelo contexto covid-19 originaram um impacto significativo nas actividades industriais de “downstreaming” da Galp”, e afirma que “o aprovisionamento e a distribuição de combustíveis no país não serão impactados por esta decisão”.

O Estado é um dos accionistas da Galp, com uma participação de 7%, através da Parpública.