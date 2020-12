Afinal, Marcelo só fará uma refeição de Natal e prevê 25 mil euros na campanha

Marcelo Rebelo de Sousa anunciou nesta quarta-feira que reduziu de quatro para apenas uma as refeições de Natal com os seus familiares. Após entregar 12.747 assinaturas no Tribunal Constitucional para validar a sua recandidatura a Presidente da República, Marcelo anunciou a sua mudança de planos para a quadra festiva.

“Tendo visto que alguns epidemiologistas ficaram um bocadinho sensibilizados com o facto de eu ter muitas refeições, já reduzi a uma refeição. Já só haverá uma refeição em casa com cinco pessoas. É o mínimo dos mínimos que terei no Natal”, afirmou.

A refeição terá lugar nesta quarta-feira à noite. Também hoje, Marcelo tencionava ir ao Barreiro beber a tradicional ginjinha com a população local, mas “se vir que está muita gente” não o fará.

Marcelo entregou mais de 12 mil assinaturas para as eleições de 24 de Janeiro, quando são necessárias 7500 e revelou que a sua campanha terá um orçamento de 25 mil euros.

O candidato foi acompanhado pelo seu mandatário nacional e financeiro Manuel Brito (que já havia sido mandatário financeiro em 2016) e afirmou que quer fazer debates “com todos os candidatos” e não apenas com os que estão programados, que são os que têm apoio de um partido com assento parlamentar.

Marcelo Recusou também comentar as críticas que lhe têm sido feitas por outros candidatos, por este “não ser o momento” para responder. “A minha ideia hoje é apresentar a candidatura e no futuro é fazer uma campanha pela positiva. Eu não irei fazer uma campanha atacando nenhum candidato nem nenhuma candidata. Direi exactamente aquilo que penso sobre o futuro do país”, declarou o candidato aos jornalistas, à saída do Palácio Ratton, em Lisboa.

Antes de Marcelo entregou também assinaturas o candidato Eduardo Baptista. Ainda hoje serão entregues as de Tino de Rans (15h) e de Ana Gomes (16h).