Eça no Panteão Nacional –​ resposta a Afonso Cabral

Afonso Eça de Queiroz Cabral explicou, nas páginas deste jornal, as razões que levaram a Fundação Eça de Queiroz, à qual preside, a propor “honras de panteão nacional” para o seu bisavô, José Maria Eça de Queiroz. São elas as “evidentes as qualidades literárias” do escritor (que são inegáveis) e os “índices de leitura [que], em particular entre os estudantes, baixam assustadoramente” (o que é, de facto, penoso).

Ora nunca me passaria pela cabeça intrometer-me em decisões que mexem com a sepultura de parentes que não são meus. Mas, tratando-se de Eça e, sobretudo, tratando-se do panteão nacional, gostava de expor algumas dúvidas e discordâncias.

1. O que é que uma sepultura na Igreja de Santa Engrácia fará pelo reconhecimento da obra de Eça? Eu diria que não fará grande coisa. Sejamos honestos. O panteão nacional em Santa Engrácia é, neste momento, uma estranha agremiação de túmulos, que misturam Arriaga, Carmona, Delgado, Aquilino, Amália e Eusébio (entre vários outros). Um local onde passeiam turistas e onde, não há muito tempo, se serviam sinistros jantares para a Web Summit. Se as “honras de panteão” viessem a promover a leitura de Eça já deveriam ter feito o mesmo por Aquilino. Não consta que tenha sido o caso.

2. Eça de Queiroz está sepultado no cemitério de Santa Cruz do Douro (em Baião), perto da Casa de Tormes, para onde foi levado pela família, no final dos anos oitenta. Está, portanto, rodeado pela paisagem rural que redescobriu no final de oitocentos e que o inspirou para a Cidade e as Serras – uma das suas últimas obras, aliás só publicada postumamente. Há, por isso, algo de sugestivo no lugar da sua actual sepultura – Tormes pode ser visto como um lugar de beleza e de reconciliação para onde ‘convergiram' escritor e obra.

3. Se o que se pretende é colocar o escritor na morada dos deuses, não seria então melhor mantê-lo nessa espécie de paraíso terreno que é Tormes e que marca, por culpa do destino, o crepúsculo da sua obra? Para quê levar Eça das serras que enaltece, para a uma capital sobre a qual tanto ironiza?

4. Portugal não é só Lisboa. É também o Porto onde está sepultado Camilo, Amarante onde está Pascoaes, Peso da Régua onde está Agustina, São Martinho de Anta onde está Torga. Nenhum deles é pequeno por não estar em Santa Engrácia. Pelo contrário! Fala-se muito em centralismo, e em formas de o combater, mas esta ideia tem também um sabor a centralismo ou, pelo menos, a centralização.

5. Vivi durante dois anos em Florença, a cidade de Dante. Ora Dante está sepultado em Ravenna, apesar de Florença lhe ter construído um grande mausoléu em Santa Croce – que é, de resto, um dos grandes panteões de Itália. Quis o destino que Dante nunca viesse a ser transladado para esse mausoléu. Não consta que tenha perdido prestígio literário por isso. Nem me lembro de ter conhecido um florentino, das pessoas mais bairristas que conheci, com ideias de transladações comemorativas.

Francisco Queirós, Nápoles

Revolução Liberal de 1820

Ao longo do mês de Agosto publicou o vosso jornal uma série de artigos interessantes a propósito da Revolução Liberal de 1820. No passado domingo, escrito por Rui Ramos e Isabel Corrêa da Silva, saiu um artigo em que se dá conta da publicação futura de um Dicionário Crítico da Revolução Liberal Portuguesa, o que é de saudar dada a escassa bibliografia disponível sobre o assunto. No entanto, houve algo no artigo que me pareceu contraditório. Consideram os historiadores que a historiografia marxista tende a subestimar o impacto dos governos liberais, posição com a qual não estão estes historiadores de acordo dado o seu impacto profundo e radical na sociedade de então.

O tal ideal cívico e republicano que os liberais pretendiam aplicar na sociedade portuguesa através do estabelecimento de uma comunidade de cidadãos livres e iguais, não me parece que tivesse tido um impacto tão assinalado a não ser numa pequena elite de homens letrados da burguesia. Pois, como escrevem mais à frente Rui Ramos e Isabel Corrêa, o próprio conceito de cidadania, dessa comunidade de cidadãos livres e iguais, estava muito limitado, dado que ficavam de fora as mulheres (talvez metade da população), os pobres (talvez outra metade da população) e os analfabetos (quase de certeza outra metade da população). Parecem-me demasiadas metades, de um pequeno país pobre e analfabeto como era o Portugal de então, para se poder dizer que as ideias liberais tiveram um tal impacto e profundidade na sociedade portuguesa de então.

Pedro Carneiro, Ermesinde