Israel vai a eleições pela quarta vez em dois anos

Israel vai ter a sua quarta eleição em dois anos depois de não ter havido um acordo para aprovar o orçamento deste ano nem uma extensão do prazo, nem ainda, como ainda se chegou a tentar, desligar a aprovação do orçamento da dissolução imediata do Parlamento. À meia-noite desta terça-feira (menos duas horas em Portugal continental), terminou o prazo e o Parlamento dissolveu-se, abrindo caminho a eleições antecipadas. Vão ser as quartas em dois anos.

Yohanan Plesner, presidente do Israel Democracy Institute (IDI), lamentou que Israel esteja a ganhar “a medalha de ouro da instabilidade política”, numa conferência por zoom com jornalistas para analisar as próximas eleições de 23 de Março. “Quando olhamos para a frequência de eleições parlamentares desde 1996, Israel está em primeiro com 2,3 anos de tempo médio entre eleições, seguido de Espanha com 3 anos, 3,8 anos o Reino Unido e 4,4 a Itália, que tem uma reputação de instabilidade política.”

O que está a levar a esta instabilidade é, por um lado, o próprio sistema eleitoral de Israel, que em sua opinião devia ser reformado, mas por outro lado, esta deve-se ao actual primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu. “O processo de corrupção contra Benjamin Netanyahu é o factor dominante na política israelita nos últimos dois anos. Foi a razão para termos tido três eleições consecutivas, e é a razão para a quarta”, sublinhou Plesner.

“Não queríamos eleições, mas vamos ganhar”, reagiu Netanyahu, que tem como alcunha “o mágico”, por conseguir vencer, ou ficar empatado, em eleições em que se previa a sua derrota.

Ainda que daqui até Março haja muitas incógnitas, é até agora claro que “vamos entrar nesta eleição com uma vantagem clara para a direita, por um lado, mas também, por outro, com a possibilidade cada vez maior de uma coligação que se recuse a cooperar com Netanyahu”, nota Plesner.

A grande diferença desta quarta eleição para as três anteriores é o desaparecimento de um concorrente óbvio contra Netanyahu, depois de Benny Gantz ter aceitado formar coligação com Netanyahu e de o seu partido Azul e Branco estar em desacordos internos e as sondagens preverem uma trajectória descendente.

“Há um campo muito pouco heterogéneo de partidos médios que estão num campo “anti-Bibi” (Netanyahu é conhecido pelo diminutivo do primeiro nome) e não é claro se vai emergir de algum destes um concorrente claro” como foi Gantz nas eleições anteriores. Entre eles estão três antigos aliados de Netanyahu: Gideon Saar, que foi até Dezembro do mesmo partido, o Likud (e antes o desafiou em primárias, que perdeu), e agora fundou um novo, Naftali Bennet e Avigdor Lieberman, que fizeram parte de Governos de Netanyahu, e também do campo do centro-esquerda Yair Lapid, que teve uma aliança com Gantz.

Em Janeiro deverá haver intensas negociações entre os partidos para potenciais fusões, cisões, ou listas conjuntas antes da entrega obrigatória das listas no início de Fevereiro.

Se tivesse de apostar, Plesner arriscaria nomear Gideon Saar, que saiu do Likud no início do mês, depois de há um ano ter sido o candidato contra Netanyahu para liderar o partido e “acabar com o impasse”. Plesner nota, no entanto, que se isto acontecer será uma situação “estranha” porque Saar é semelhante a Netanyahu, muito associado a uma direita muito apoiada pelos colonos, e defende muitas das coisas que Netanyahu defende neste momento, “incluindo uma reforma da Justiça embora sem os elementos destrutivos da abordagem de Netanyahu”, que se devem a querer influenciar o seu próprio processo.

Mas mesmo numa posição “anti-Bibi”, “o nível de compromisso” com esta ideia será também sempre submetido a teste no dia seguinte às eleições, lembra Plesner – foi a quebra desse compromisso de Gantz uma das razões para algumas saídas do seu partido e para a sua perda de importância.

A partir de agora, Netanyahu será, de novo, primeiro-ministro de um governo de transição. No entanto, por causa do cauteloso acordo com Gantz, Bibi só poderá mexer na sua parte do Governo, mantendo-se Gantz encarregado da metade do seu partido.

A campanha decorrerá simultaneamente com o seu processo judicial, que recomeça no início de Fevereiro e em que são esperadas audiências em “três de cinco dias da semana”, portanto será possível que “os israelitas vejam o primeiro-ministro a entrar no tribunal” enquanto faz campanha, o que torna “o conflito de interesses cada vez mais presente”, sublinha o responsável do IDI.

Haverá ainda uma outra diferença em relação às campanhas anteriores: “O facto de Donald Trump já não estar na Casa Branca retira a Netanyahu um dos seus ‘trunfos’, que o ajudaram nas campanhas anteriores”, nota. Ainda que Netanyahu e Joe Biden tenham uma relação antiga, “ainda vamos ter de ver até que ponto” é que Biden decidirá intervir nas eleições.

A pandemia, o factor mais óbvio de influência, poderá mudar, já que o país está a levar a cabo uma grande campanha de vacinação e se estima que em Março a maioria das pessoas de maior risco estarão vacinadas. Mas por outro lado ainda não é certo se não terá de haver mais medidas de confinamento, que afectarão ainda mais a economia – esta segunda-feira, registaram-se mais 3594 novos casos de infecção. Finalmente, ainda que a aprovação da gestão da crise da covid-19 de Netanyahu seja baixa, os 37% que tem agora são mais do que os 29% que registou entre Julho e Setembro.