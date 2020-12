Autoridades francesas procuram homem que matou três polícias e feriu um quarto

Três polícias foram mortos a tiros, e um quarto ficou ferido, no centro de França, quando respondiam a uma queixa de violência doméstica, avança o The Guardian citando o Ministério do Interior francês. Estão em curso buscas pelo homem que disparou sobre os polícias.

O incidente aconteceu numa vila isolada perto de Saint-Just, na região de Puy-de-Dome, na noite desta terça-feira, quando um homem de 48 anos abriu fogo quando a polícia tentou resgatar uma mulher que se refugiara em casa.

O autarca de Saint-Just, François Chautard, afirmou que o incidente parece ter começado com uma disputa familiar e que várias unidades armadas foram enviadas para o local para evacuar os residentes próximos e proteger a área.

Um dos polícias foi morto a tiro e outro ficou ferido antes de o suspeito incendiar a casa onde se encontrava. Mais tarde, o homem abriu fogo quando as unidades armadas chegaram, matando mais dois polícias. As vítimas mortais tinham 21, 37 e 45 anos, disse o ministério.

Os bombeiros locais foram chamados para controlar o fogo.