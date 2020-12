Celia Miralles Buil: “Uma epidemia é uma crise que acelera acções que já estavam em andamento”

A professora de História da Medicina da Universidade de Estrasburgo, que foi investigadora em Portugal, diz que o principal problema das quarentenas sempre foi a questão económica. “A razão principal” para que o Reino Unido fosse o primeiro país a dizer que não queria mais quarentenas no século XIX é “porque estavam a desenvolver o seu comércio internacional”.

Historiadora da Saúde, Celia Miralles Buil foi entre 2017 e 2020 investigadora de pós-doutoramento no Centro Interuniversitário de História das Ciências e da Tecnologia, da Universidade Nova de Lisboa, sendo actualmente professora de História da Saúde na Faculdade de Medicina da Universidade de Estrasburgo. Estudou em profundidade a epidemia de peste no Porto e a tuberculose em Barcelona, dedicando-se agora à investigação das doenças importadas pelos portos da Península Ibérica no século XX.