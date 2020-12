Depois de viagem a Portugal, dupla sertaneja Lucas & Matheus perde Matheus para a covid-19

O cantor Matheus, da dupla de música sertaneja Lucas & Matheus, morreu, nesta terça-feira, na sequência de complicações decorrentes da doença de covid-19, da qual começou a desenvolver sintomas após ter regressado de Portugal.

Fonte da família, citada pelos media brasileiros, confirmou o óbito, acrescentando que, após os primeiros sintomas, o quadro da doença acabou por se agravar, o que forçou o músico a ser hospitalizado. A 16 de Dezembro foi admitido na unidade de cuidados intensivos do hospital de Presidente Prudente, um município de São Paulo, mas acabou por não resistir.

Matheus, ou Edilson da Silva Rodrigues, de 57 anos, tinha estado na primeira semana de Dezembro em Portugal, país que acolheu o percurso do “Duo Romântico” com dez discos de ouro, cinco de prata e três de platina, para apresentar um novo projecto, tendo marcado presença em alguns formatos televisivos, como os programas da RTP Praça da Alegria e Aqui Portugal.

O apresentador Jorge Gabriel manifestou o seu pesar e desalento num post no Instagram em que recorda a visita do músico ao estúdio no dia 1 deste mês. “Quando é que acaba isto? (…) que raio de ano este.” Também José Figueiras, apresentador da SIC, não deixou passar em branco o facto de ter perdido “mais um amigo, um cantor, uma excelente pessoa”.

O irmão Lucas escreveu na página oficial de Facebook uma curta mensagem sobre a “dor profunda”: “Que Deus o receba e que o ampare nesta hora. Até sempre irmão!”