Spa do Palácio Estoril Hotel entre os melhores do mundo

O guia Condé Nast Johansens: Luxury Spas 2021 acaba de ver a luz do dia e inclui “os mais selectos destinos da Europa, América, Caraíbas, Oceano Índico, Oriente Médio e Asia”, refere em comunicado a marca. Entre os 41 spas escolhidos, localizados em hotéis de luxo espalhados por todo o mundo está o spa do Palácio Estoril Hotel Golf & Wellness, mesmo no coração do Estoril.

Este complexo hoteleiro de cinco estrelas, com vista para o mar e com todo um historial que inclui histórias de espiões em plena Segunda Guerra, serviu de cenário para uma curta passagem de 007 Ao Serviço de Sua Majestade, o único filme da saga do espião britânico que contou com o actor australiano George Lazenby.

O guia é “orientado tanto para o viajante tradicional, fiel à marca desde há anos, quanto para o viajante de 25 a 40 anos e com alto poder de compra”, descreve ainda o comunicado.

De recordar que além do spa do Palácio Estoril estar nesta lista, a Condé Nast Johansens contemplou, no início deste mês, um total de 27 estabelecimentos hoteleiros em território português, no seu outro guia dedicado à hotelaria.

Quanto ao Luxury Spas 2021 inclui ainda spas na Alemanha (1), Espanha (4), Filipinas (2), França (3), Indonésia (2), Ilhas Fiji (1), Itália (9), Maldivas (1), México (1), Reino Unido (10), Sri Lanka (1), Omã (2), Tailândia (1), Tunísia (1) e Vietname (1).

Além dos guias da Condé Nast Johansens, o site desta marca dedicada ao luxo inclui outras propostas que não estão contempladas nas edições impressas de hotéis contemporâneos e de design, casas de hóspedes com charme e novos destinos.