Foi você que pediu um gin português?

Há cerca de dez anos, o gin (tónico) fez uma (re)entrada, com pompa e circunstância, na noite portuguesa. Diziam que era moda, algo passageiro, portanto. Uma década volvida, não só o gin continua a marcar presença nas mãos dos portugueses, como ocupou alambiques de norte a sul e as marcas nacionais já chegam a perto de cem – o que é que o gin português tem? Fomos descobrir, enquanto esperamos a Rota do Gin que aí vem.