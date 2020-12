No gin Cobalto, quer-se beber a cor do Douro

São os residentes mais vistosos e os mais recentes: uma garrafa cheia de líquido azul-profundo, outra de dourado-intenso. The Wizard Blue e The Wizard Gold são os novos feiticeiros da destilaria Cobalto Douro e são mesmo “mágicos”: o primeiro, torna-se violeta quando combinado com água tónica (ou limão); o segundo transforma-se em rosa no mesmo processo.

