O Pai Natal põe a máscara: siga a sua viagem pelo mundo em “tempo real”

Em ano de pandemia, o velhote barrigudo põe a máscara sobre as barbas brancas, mas os preparativos não param. E volta a ser possível seguir online o trenó do Pai Natal na mais longa e rápida viagem do ano.

Nem a covid-19 pára o Natal e, na Internet, já se ultimam os preparativos para a grande viagem do velhote de barbas brancas e fato vermelho para distribuir presentes por todas as crianças do mundo na noite de 24 de Dezembro. Isto enquanto em Portugal o Pai Natal português se dedica a visitas virtuais via Zoom.

Por outro lado, e mais uma vez, tanto a Google como o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (Norad) têm a postos um sistema de localização em “tempo real”, para acompanhar a longa odisseia do Pai Natal, via página web ou aplicação móvel.

Enquanto no Santa Tracker da Google, lançado anualmente desde 2012, o casal mais natalício do planeta dá as boas-vindas à quadra festiva de máscara de protecção sobre o rosto; na página do Norad celebram-se 65 anos a seguir a viagem do São Nicolau à volta do mundo.

A página, disponível em oito idiomas (incluindo português), já conta os segundos até ao arranque da grande viagem. Até lá, há jogos, vídeos, música alusiva à quadra e muito mais para que entre no espírito enquanto os presentes não descem pela chaminé.

O Norad começou a seguir o Pai Natal em 1955, quando um anúncio num jornal local informava as crianças de que poderiam ligar directamente ao velhote de barbas brancas, indicando um número errado. “Em vez de ligar para o Pai Natal, o telefonema seguia directamente para o comandante da tripulação, no Centro de Operações do Comando de Defesa, predecessor do Norad”, recordam em comunicado. O comandante não se descoseu ao desafio natalício e assim nascia uma tradição: seguir a viagem do Pai Natal e relatar tudo a crianças e famílias, por telefone e, mais recentemente, online.

Já na plataforma da Google, os jogos e actividades digitais alusivas à quadra multiplicam-se: pode deslizar no gelo com os pinguins ou conhecer a história do narval Ollie, tirar uma selfie com o Pai Natal ou competir numa batalha de bolas de neve. Ideias não faltam para ficar entretido enquanto não chega a hora de abrir os presentes.