Hyundai i20 chega mais barato em Janeiro

Carro actualizado, preço revisto. O novo Hyundai i20 chega aos concessionários em Janeiro, mais rico nos argumentos e com um preço abaixo do modelo que substitui.

Não é vulgar a notícia de um automóvel começar pelo preço excepto nos casos de bólides milionários. Mas também não é comum a versão revista e actualizada de um modelo chegar ao mercado mais barata. O novo Hyundai i20, já em pré-venda (e com campanha a decorrer até 31 de Dezembro que permite poupar 1500€), chega no próximo mês, com preços a partir de 16.040€, o que reflecte uma baixa de 645€, mas que pode chegar aos 1105€ nas versões mais equipadas.

Por fora, há diferenças evidentes em relação à versão descontinuada, a começar pelo facto de adoptar a nova linguagem de design da marca sul-coreana. Baptizada “Sensuous Sportiness" e estreada em 2018, assenta na ideia de que é possível aliar modernidade e elegância, com trejeitos desportivos. No caso do i20, a dita sensualidade desportiva foi trabalhada em termos de proporções, mas sobretudo ao nível do desenho, com destaque para a inclusão de uma nova grelha, que parece focada no asfalto (uma sensação potenciada pelo facto de carro estar mais baixo 24mm), e para as linhas esculpidas que compõem as secções dianteira e traseira.

A aparência esculpida volta a sobressair no interior do habitáculo que, por um lado, beneficia de um bom aproveitamento de espaço, mas que, por outro, transmite uma sensação de alguma frieza, para a qual contribuirá a opção dos plásticos duros — mas o mais barato teria de sacrificar alguma coisa…

No que não parece haver ponta por onde se lhe pegue negativamente é nos campos da conectividade e segurança, chegando equipado com as funcionalidades de segurança Hyundai SmartSense, que cumprem os padrões de segurança da Europa e que incluem sistemas como o alerta de arranque do veículo dianteiro, de informação da velocidade máxima ou de manutenção na faixa de rodagem. Tudo para conseguir as ambicionadas cinco estrelas Euro NCAP que, em 2015, quando o lançamento desta geração, não foram atingidas: o utilitário ficou-se pelas quatro estrelas, sobretudo por causa da parca tecnologia. Outra novidade é o eCall que, em caso de o airbag disparar, acciona os serviços de emergência de forma automática.

Em termos de mecânicas, apenas soluções a gasolina. A gama arranca com o atmosférico 1.2 MPi, de quatro cilindros, com 84cv e gerido por uma transmissão manual de cinco velocidades. Para um desempenho mais apurado, o i20 pode ganhar vida com o motor tricilíndrico sobrealimentado 1.0 T-GDi de 100cv. Neste caso, o condutor pode escolher entre uma caixa automática de dupla embraiagem de sete velocidades e uma manual de seis relações.

Em qualquer uma das opções, a marca destaca o facto de ter conseguido uma redução quer nos consumos quer nas emissões. O primeiro, com emissões de CO2 na ordem dos 120 g/km, reclama um consumo médio de 5,3 l/100 km; o segundo, com nível de emissões similar, anuncia um consumo de 5,4 l/100 km.