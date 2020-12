Segundo dia do leilão 5G atingiu 61,2 milhões de euros

Valor dos lotes a leilão sobe em 12 milhões de euros no segundo dia de licitação.

O segundo dia de licitação do leilão 5G relativo às frequências reservadas para novos entrantes decorreu esta quarta-feira, resultando num aumento de 12,2 milhões de euros face à véspera.

“Terminou a 23 de Dezembro de 2020 o segundo dia de rondas da fase de licitação para novos entrantes do leilão para a atribuição de direitos de utilização de frequências nas faixas dos 900 MHz e 1800 MHz”, refere-se no site da Anacom.

Segundo a informação apresentada pela entidade reguladora, realizaram-se seis rondas e para os seis lotes na faixa dos 1800 megahertz voltou a haver disputa, pelos que o preço global destes lotes subiu dos 19,32 milhões de euros alcançados na segunda-feira para um valor de 31,209 milhões.

Para estes lotes, a Anacom havia definido um valor de partida de quatro milhões de euros cada, que mais que duplicou. Na terça-feira, o preço dos lotes para a última ronda do dia foi de 6,443 milhões e esta terça-feira esse valor subiu para 10,403 milhões.

Quanto ao preço para o único lote na faixa dos 900 MHz, o preço do lote manteve-se nos 30 milhões de euros que já tinham sido alcançados no primeiro dia de licitação (e que correspondem ao preço base).

O regulador indica que a próxima informação sobre o andamento do leilão só será divulgada já no próximo ano, no dia 4 de Janeiro.