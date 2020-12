Trippier, do Atlético de Madrid, suspenso por envolvimento em apostas

Em causa está a colaboração em apostas, depois de ficar provado que o jogador deu informações sobre a própria transferência do Tottenham para o Atlético, em 2019, algo que viola as regras da FIFA.

Kieran Trippier, jogador do Atlético de Madrid, foi suspenso nesta quarta-feira para as próximas dez semanas, ficando fora dos relvados até 1 de Março. A suspensão de toda a actividade futebolística foi ditada pela Federação inglesa, mas é válida em todo o mundo.

A regra violada por Trippier diz que um jogador deve ser punido caso existam apostas relativas a uma informação que o jogador obteve por via da sua posição no futebol. Neste caso, Trippier estaria em posição de confirmar a sua transferência, permitindo que alguém lucrasse com essa informação.

Além da suspensão, o jogador foi condenado a pagar uma multa de cerca de 80 mil euros e falhará 12 jogos do Atlético, entre os quais o duelo frente ao Chelsea na Liga dos Campeões, em Fevereiro.

A decisão é passível de recurso.