Sporting vai defrontar o Marítimo nos “oitavos” da Taça de Portugal

O Marítimo será o próximo adversário do Sporting na Taça de Portugal. A equipa madeirense, da I Liga, venceu nesta quarta-feira o Salgueiros, do Campeonato de Portugal, por 2-1, após prolongamento, na quarta eliminatória da prova, apurando-se para os oitavos-de-final.

Na Madeira, foi a equipa do terceiro escalão do futebol português que se adiantou no marcador, com um golo do veterano Braga, aos 43 minutos, mas o avançado Rodrigo Pinho fez o empate aos 88’ e levou o jogo para prolongamento.

Aí, o avançado brasileiro bisou na partida, aos 118’ e garantiu o apuramento do Marítimo para os “oitavos” da Taça de Portugal, fase em que a equipa insular vai receber o Sporting, actual líder do campeonato nacional.