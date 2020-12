Quinta vitória consecutiva para o Real Madrid

Não se pode dizer que, neste momento, o Real Madrid seja a equipa mais espectacular do mundo, mas tem sido eficiente quanto baste. Nesta quarta-feira, os “merengues” chegaram à quinta vitória consecutiva na liga espanhola, triunfando por 2-0 sobre o Granada no campo Alfredo di Stéfano, em Valdebebas.

Não foi uma noite nada tranquila para a equipa de Zidane perante a formação andaluza que teve os portugueses Rui Silva e Domingos Duarte no “onze” inicial. Foi uma vitória com muitos sustos pelo meio.

Mesmo a fechar a primeira parte, ainda com o jogo a zeros, o Granada reclamou um penálti, numa falta de Casemiro sobre Yangel Herrera, mas, após a revisão do VAR, a decisão foi de considerar que o puxão do médio brasileiro foi fora da área, apesar de as imagens sugerirem que é dentro.

Já na segunda parte, foi o próprio Casemiro a fazer o marcador funcionar para os “merengues”, um cabeceamento certeiro aos 57’, após cruzamento de Asensio - foi o quarto golo de temporada para o antigo médio do FC Porto.

O brasileiro esteve ainda envolvido em mais um susto de penálti para o Real Madrid. Molina arrancou um remate de fora da área que bateu em Casemiro - o árbitro esperou pela avaliação do VAR e mandou seguir jogo, já que a bola bate primeiro na perna e depois raspa no braço do brasileiro.

Já em tempo de compensação, Karim Benzema selou o triunfo do Real com o seu 12.º golo da temporada.

Esta quinta vitória consecutiva voltou a colocar o Real com os mesmos pontos do Atlético Madrid (ambos tês 32), mas a vantagem é dos “colchoneros”, que têm menos dois jogos disputados que os “blancos”.