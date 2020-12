Mourinho segue para as meias-finais da Taça da Liga

Tottenham derrota Stoke City, do Championship, por 1-3, com golos de Bale, Davies e Kane.

Mais do que a liga portuguesa, a Premier League ou a Liga dos Campeões, a competição que José Mourinho mais vezes conquistou foi a Taça da Liga inglesa - três com o Chelsea, uma com o Manchester United - e o técnico português continua na luta pela conquista de mais uma, depois de ter garantido nesta quarta-feira um lugar nas meias-finais graças a um triunfo por 1-3 no Britannia Stadium sobre o Stoke City.

Não foi dos jogos mais fáceis, mas os “spurs” conseguiram ultrapassar o seu adversário do Championship e, de caminho, regressar às vitórias - o Tottenham vinha de uma série de três jogos (um empate e duas derrotas sem vencer). Mourinho apostou de início em alguns dos menos utilizados, como Gareth Bale ou Dele Alli, e teve uma boa resposta do galês emprestado pelo Real Madrid, autor do 0-1 aos 22’, num cabeceamento após cruzamento de Harry Winks.

A equipa da casa conseguiu nivelar o resultado na segunda parte, aos 53’, com Jordan Thompson a concretizar em frente à baliza de Lloris após um contra-ataque rapidíssimo que apanhou a defesa londrina desprevenida.

A equipa de Mourinho recuperou a vantagem aos 70’, num bom remate de longe de Ben Davies, e aumentou-a pouco depois, aos 81’, por Harry Kane, após passe de Sissoko.

Depois de Manchester City e Brentford, o Tottenham tornou-se na terceira equipa a apurar-se para as meias-finais da Taça da Liga inglesa. O quarto apurado sairá do Everton-Manchester United, que também se irá disputar nesta quarta-feira (20h).