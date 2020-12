Jorge Jesus: “A diferença esteve na eficácia”

Jorge Jesus, treinador do Benfica, considera que o resultado da derrota na Supertaça se explica pela eficácia do adversário. “Foram duas partes equilibradas, mas a diferença foi nos golos – que é o que conta. O Benfica durante a final teve momentos em que foi melhor do que o FC Porto, mas não soube aproveitar. O FC Porto quando esteve melhor aproveitou. A diferença está na objectividade de uma que faz dois golos e a outra que não fez”, disse, nesta quarta-feira, após a partida.

Resignado, o técnico “encarnado” argumentou que o FC Porto “foi melhor nas decisões” e “soube gerir o 1-0”. “Na segunda parte, o Benfica esteve melhor e criou oportunidades, mas não soube fazer a diferença. O golo fez com que o FC Porto ficasse mais calmo e apostasse num jogo mais directo para o Marega. As finais são assim: as equipas que sabem melhor aproveitar oportunidades normalmente saem vencedoras”.

Jorge Jesus explicou ainda que nos últimos cinco minutos colocou jogadores para fazerem cruzamentos, mas lamentou: “O FC Porto num contra-golpe fez o 2-0”. E concluiu, sobre a importância desta derrota: “Este troféu era importante para o Benfica quebrar a hegemonia recente do FC Porto, mas, face aos objectivos da época, não era uma prioridade”.

Já Grimaldo, jogador dos “encarnados”, considerou que “faltou personalidade” à equipa do Benfica e apelou à correcção de erros. “Foi um jogo não muito bem jogado por parte da nossa equipa. Temos de corrigir os erros e tentarmos jogar o nosso jogo”.