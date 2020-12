Inter continua marcação cerrada ao AC Milan na Série A

Há neste momento uma luta pela liderança da Série A italiana que não envolve (por enquanto) a Juventus. É entre os “velhos” rivais de Milão e, nesta quarta-feira, foi o AC Milan a manter a liderança com uma vitória milagrosa por 3-2 em San Siro sobre a Lazio. Antes, o Inter já tinha feito o seu trabalho, com um triunfo por 1-2 no campo do Hellas Verona. A diferença entre ambos continua a ser de um ponto, com vantagem pertence agora aos “rossoneri”, que têm 33 pontos à 14.ª jornada, enquanto os “nerazzurri” seguem logo atrás, com 32. Quem aproveitou para subir ao pódio nesta jornada foi a Roma, que bateu no Olímpico o Cagliari por 3-1.

Começando pelo “clássico” em San Siro, o AC Milan não foi tão rápido a marcar como tinha sido na jornada anterior (Rafael Leão, que voltou a ser titular esta noite, levou 6,2s a fazer o 0-1 frente ao Sassuolo), mas foi bastante rápido a conseguir uma vantagem que parecia confortável no marcador. Ante Rebic abriu o marcador aos 10’, assistido por Çalhanoglu, e, aos 17’, o turco colocava os “rossoneri” a vencer por 2-0 na conversão de um penálti.

A Lazio respondeu da melhor forma ao início avassalador do AC Milan e reduziu aos 27’, com um golo de Luis Alberto, numa recarga após um penálti de Immobile que tinha sido defendido por Donnarumma. Já na segunda parte, Immobile redimiu-se do penálti falhado e fez o 2-2 aos 59’, após assistência de Milinkovic-Savic. Só que o jogo não acaba antes do apito final e, praticamente no último lance do jogo, o AC Milan segurou a vitória e a liderança, com um cabeceamento de Theo Hernández após canto cobrado na esquerda por Çalhanoglu.

Em Verona, a vida também não foi propriamente fácil para o Inter de Milão. A formação orientada por Antonio Conte também teve de lutar pelo resultado frente à equipa que teve Miguel Veloso como titular, e só conseguiu colocar-se na frente durante a segunda parte, com um golo de Lautaro Martínez aos 52’. Ilic nivelou o resultado aos 63’, mas Skriniar fixou o resultado em 1-2 para o Inter.

Com a Juventus ainda longe desta luta, sobretudo depois da derrota com a Fiorentina (0-3), quem está no pódio é a Roma, que bateu o Cagliari por 3-2, um regresso às vitórias para a formação orientada por Paulo Fonseca depois do desaire com a Atalanta.