Música contra a asfixia, música que nos fez respirar

Foi um ano onde respirar, literalmente e metaforicamente, foi difícil. Por causa do vírus, da pandemia, das máscaras. Mas também por processos complexos que vinham de trás. O ambiente cada vez mais degradado. As economias inertes. A democracia fragilizada. Os estigmas, as opressões, o racismo. George Floyd gritou 20 vezes que não conseguia respirar enquanto o joelho de um polícia o asfixiava até à morte, enquanto na Amadora Cláudia Simões era alvo de agressões policiais, ou num estádio de futebol o jogador Marega abandonava o campo depois de ouvir cânticos racistas e o actor Bruno Candé era baleado em plena via pública. Como reacção, saiu-se à rua. Pelo mundo gritou-se #BlackLivesMatter.