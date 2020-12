Fórum do Futuro distribui gratuitamente livro com textos de Octavia Butler e Ted Chiang

Na impossibilidade de realizar o evento este ano, a organização do Fórum do Futuro edita um livro com textos de vários autores, como Octavia Butler e Ted Chiang. A obra poderá ser levantada, gratuitamente, a partir da próxima segunda-feira, no Rivoli — Teatro Municipal do Porto.

A organização do Fórum do Futuro decidiu lançar um livro, intitulado Vita Nova, para contrariar a impossibilidade de realizar o evento este ano, disponibilizando gratuitamente a obra com textos de múltiplos autores, como Octavia Butler e Ted Chiang. A publicação vai estar disponível ao público para levantamento, a partir de segunda-feira, no Rivoli — Teatro Municipal do Porto.

“Dada a impossibilidade de se concretizar uma nova edição do Fórum do Futuro em 2020, devido às dificuldades impostas pela pandemia”, a equipa curatorial “desenvolveu um projecto editorial que comissariou ensaios escritos e visuais, bem como conversas e entrevistas, que propõe debater a existência humana e não humana no actual contexto social”.

A equipa é composta pelo director do Departamento de Arte Contemporânea e Cinema da empresa municipal Ágora, Guilherme Blanc, e por três curadores por si convidados: a curadora e investigadora Filipa Ramos, a artista Jenna Sutela e o escritor e curador Shumon Basar.

Co-publicado com a editora Bom Dia Boa Tarde Boa Noite, o livro inclui, entre outros trabalhos, obras de nomes como Joan Jonas, Octavia Butler (o ensaio As raças perdidas da ficção científica, de 1980) e Suzanne Treister, além de uma entrevista com Ted Chiang.

“Os editores propuseram também um encontro entre autores que contribuíram para esta publicação e grupos de estudantes, coordenados por docentes, de quatro instituições académicas da cidade: Orfeu Bertolami da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto; Inês Moreira da Faculdade de Belas-Artes da Universidade do Porto; Nuno Crespo da Escola das Artes — Universidade Católica e Eduarda Neves, da Escola Superior Artística do Porto”, acrescenta o comunicado da Ágora. Daqui “resultaram quatro sessões de questões e comentários que abordam a prática, os interesses e inquietações de Chandra Wickramasinghe, Rosi Braidotti, Sophia Al Maria e Denise Ferreira da Silva”.

“O livro está ancorado no presente para, a partir daí, poder imaginar o futuro da ciência, da espiritualidade, da arte e da sociedade em geral: temas que são explorados pela complementaridade das vozes, imagens e ideias que o habitam”, escrevem os responsáveis pelo projecto, no texto inicial da publicação.

O livro pode ser levantado gratuitamente nos dias 28, 29 e 30 de Dezembro, no Rivoli, entre as 13h e as 20h, podendo ser reservado através de [email protected] A partir de Janeiro, as cópias disponíveis da publicação poderão ser adquiridas através do mesmo endereço de email.

O Fórum do Futuro define-se como “um programa de debates e performances que decorre anualmente na cidade do Porto e que tem como principal objectivo reunir convidados de múltiplas disciplinas e diferentes geografias culturais para reflectir sobre questões fundamentais para as sociedades contemporâneas”.

O fórum realiza-se desde 2014 e já contou com nomes como o arquitecto Jean Nouvel, o filósofo Michel Maffesoli, os artistas Wolfgang Tillmans e Sasha Grey, os escritores Ali Smith, Tahar Ben Jelloun e Margaret Atwood, entre muitos outros.