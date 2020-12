Com o Natal, chega o frio — mas não a chuva

Será um Natal “sem precipitação”, mas com intensificação do vento, aumentando a “sensação de frio”, prevê o IPMA.

Com a consoada, chega o frio, mas não a chuva. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para o continente um 24 de Dezembro com períodos de fraca precipitação na região Sul, mas só até ao início da manhã.

Uma massa de ar frio e seco vai reduzir as temperaturas, mas o céu vai manter-se depois pouco nublado, explica o Instituto Português de Mar e da Atmosfera (IPMA) em comunicado. “As mínimas rondarão os 2 a 6 graus Celsius no litoral Norte e Centro, 8 a 10 no litoral Sul, -2 a 2 no interior Norte e Centro e entre 3 e 6 graus no interior Sul”, acrescenta.

Apesar do frio, o IPMA levanta os vários avisos amarelos, que foram emitidos nos últimos dias para algumas partes do país. Já no dia 25, as temperaturas vão continuar a diminuir, ainda que de forma menos acentuada. Ainda assim, um aviso: “Prevê-se a formação de gelo ou geada em alguns locais do interior Norte e Centro.”

Será, assim, um Natal “sem precipitação”, mas com intensificação do vento, aumentando a “sensação de frio”, diz ao PÚBLICO Bruno Café, meteorologista do IPMA. “O vento rodará gradualmente para o quadrante leste, intensificando-se no dia 25 (sexta-feira), o que, associado à descida de temperatura, deverá aumentar o desconforto térmico”, lê-se no comunicado.

Para dia 25, a cidade do Porto apresenta uma temperatura máxima prevista de 12 graus Celsius e mínima de 5. Guarda atinge uma mínima de -2 e máxima de 5, comprovando uma quadra fria. Lisboa consegue chegar aos 7 graus de temperatura mínima e máxima de 14. Faro chegará aos 9 de mínima e 17 de máxima.

No arquipélago da Madeira, está previsto para dia 24 “céu muito nublado, provavelmente com aguaceiros e o vento moderado a forte”, conta Bruno Café. Lê-se no relatório do IPMA que “o vento irá aumentar gradualmente, soprando moderado a forte no dia 24 com rajadas até 65 quilómetros por hora, podendo atingir os 80 quilómetros por hora nas terras altas, e devendo prolongar-se até ao início do dia 26”. No Funchal, as temperaturas oscilam entre os 16 e os 21 graus, mantendo-se a perspectiva de um Natal bem mais quente do que no continente.

Relativamente ao arquipélago dos Açores, o IPMA prevê que “deverão ocorrer períodos de chuva e o vento soprará forte de leste com rajadas da ordem dos 90 quilómetros por hora”. A agitação marítima no dia de Natal irá provocar o aumento das ondas de três a quatro metros para cinco a seis metros, e assim deverá permanecer até ao dia 26. As ilhas contam com temperaturas entre os 11 e os 16 graus.