Covid-19 em Portugal: recuperados aumentam. É o terceiro dia com menos de 80 mortes

Portugal registou mais 63 mortes por covid-19 e 2436 novas infecções por SARS-Cov-2, de acordo com o boletim da Direcção-Geral da Saúde divulgado nesta terça-feira. É o terceiro dia consecutivo com menos de 80 mortes por covid-19.

Desde 15 de Dezembro que o número de pessoas que recuperaram da infecção não era tão alto. Nesse dia, foi de 5761; nesta terça-feira, houve 5222 recuperações, num período de 24 horas. O número total de pessoas que já recuperaram, desde o início da pandemia, é de 304.825.

Quanto ao total de casos activos no país (que resulta da subtracção dos óbitos e recuperados ao total de casos confirmados),tem descido também desde 20 de Dezembro (registavam-se, nessa altura, 70.754; nesta terça-feira, 67.577). Há, neste último dia, menos 2849 casos activos.

O número de novos casos voltou, porém, a aumentar, de 2099 para 2436. O país regista desde o início da pandemia 6254 óbitos e 378.656 infecções. Depois de um aumento, há agora menos 63 pessoas em internamento, embora mais seis em cuidados intensivos. O número global de internamentos é de 3095 e, destes, 508 em unidades de cuidados intensivos. Há mais 1185 contactos em vigilância a registar, sendo o total destes contactos de 86.334.

Foi na região de Lisboa e Vale do Tejo que se registaram, no último dia, mais óbitos: 26. Mas foi no Norte que houve mais novos casos: 1047. A região Norte é a que regista mais infecções desde o início da pandemia – 195.957. No último dia, registou mais 15 óbitos, sendo o número total neste momento de 2941. A zona de Lisboa e Vale do Tejo registou no último dia 639 novos casos. Desde o início da pandemia, já foi confirmado na região um total de 122.074 infecções e 2156 mortes.

A região Centro regista mais 17 óbitos e 428 novos casos. No total, o número de óbitos é de 889 e de casos confirmados de 41.671.

No Alentejo, houve mais quatro mortes e 232 novos casos. Desde o início da pandemia, nesta zona do país já morreram 173 pessoas por causa desta doença, tendo-se verificado já 9405 casos de infecção. Quanto ao Algarve, no último dia não houve registo de óbitos e foram confirmados 38 novos casos. O total é, nesta altura, de 6661 infecções e 64 mortes.

Nos Açores também não se registou qualquer óbito no último dia. Quanto a novas infecções foram 13. O total de óbitos é, neste momento, de 21 e casos confirmados de infecção são, desde o início, 1594. Na Madeira, uma pessoa morreu no último dia por causa da covid-19 e registaram-se 39 novos casos. O total é de 1294 infecções até à data e dez óbitos.