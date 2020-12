Amadora: jovem de 17 anos baleado no peito está internado em estado grave

Um jovem de 17 anos que foi esta madrugada baleado no peito com uma arma de fogo está internado em estado grave no Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca (Amadora-Sintra)​, confirmou ao PÚBLICO fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

O incidente aconteceu por volta das 00h53 no Casal da Mira, na Amadora. A investigação está a cargo da Polícia Judiciária.