André Ventura condenado a pagar multa no valor de 3 mil euros por discriminação étnica

O deputado e líder do Chega, André Ventura, foi condenado a pagar 3370,65 euros por discriminação étnica na forma de assédio. Em causa estão publicações nas redes sociais feitas em 2017. A decisão é da Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial.

Entende a Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial (CICDR) que André Ventura foi autor de um “discurso de ódio” quando se pronunciou sobre um caso relacionado com uma família de etnia cigana sem provas, revela nesta terça-feira o Correio da Manhã.

“Ainda esta semana uma família de etnia cigana espancou uma enfermeira e um segurança do hospital de Beja. A RTP ficou em silêncio. Quando se deram as agressões de Coimbra, os principais órgãos de informação públicos recusaram-se a referir a etnia dos agressores. Está a tornar-se uma obsessão, um tabu. É mais fácil e mais ‘in’ chamar racista a quem insiste em falar do problema. Inadmissível, somos nós todos que pagamos a RTP!”, escreveu, na altura, o líder do Chega.

A Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial (CICDR) considera que estas declarações induzem uma “cadeia de estigmatização e de reforço de preconceitos”. É feita uma “associação ofensiva e humilhante” e as declarações são “instigadoras e potenciadoras de discursos de ódio”, refere aquela comissão.

Além da multa de 3370,56 euros, André Ventura, que vai pedir esta terça-feira a suspensão do mandato enquanto deputado, por ser candidato à Presidência da República e que deverá ter efeito a partir do início de Janeiro, foi condenado ao pagamento de 102 euros de custas do processo.

Esta é a segunda vez que o líder do Chega é multado num espaço de um mês por proferir declarações discriminatórias contra a etnia cigana. No mês passado foi multado em 438,81 euros por ter escrito no dia 21 de Agosto deste ano uma publicação na rede social Facebook.

A sentença, que partiu também da Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial, refere que André Ventura praticou uma contra-ordenação, punível com coima, por “discriminação por assédio em razão da origem étnica”.

"A verdade acaba sempre por prevalecer. Quase 90% da comunidade cigana vive de ‘outras coisas’ que não o seu próprio trabalho. Enquanto não percebermos que há aqui um problema estrutural de subsidiodependência e de não-integração deliberada, ele continuará a crescer descontroladamente”, escreveu.

A queixa partiu da Letras Nómadas (Associação de Investigação e Dinamização das Comunidades Ciganas).