Luís Marques Guedes: “Há um deslaçar da autoridade política do Governo”

O antigo governante de Passos Coelho considera que o ministro da Administração Interna é um “quase um peso morto” dentro do Governo e que o primeiro-ministro “vexou politicamente” o ministro das Infra-estruturas. Sinais de que “há falta de coordenação e de autoridade dentro do Governo”, diz o deputado. Sem criticar directamente o líder do PSD, Marques Guedes assume que o partido deveria ter tido uma posição favorável ao referendo sobre a eutanásia.