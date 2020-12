Luís Marques Guedes: “O capital político de Passos Coelho está intocável”

O regresso de Pedro Passos Coelho é um segredo bem guardado sobre o qual Marques Guedes diz não saber nada. Mas o social-democrata admite: “Não existem em Portugal muitas personalidades com a dimensão do dr. Passos Coelho”.

Concorda com Marques Mendes quando diz que Passos Coelho vai voltar à vida política activa mais ano, menos ano?

Concordo com a ideia de que o capital político que o dr. Passos Coelho acumulou nas funções de primeiro-ministro está intocável. Como é que ele o vai utilizar e se irá fazê-lo tem de lhe perguntar. É claro que me agradaria. Não existem em Portugal muitas personalidades com a dimensão do dr. Passos Coelho.