Quatro irmãs criaram um jogo de tabuleiro sobre o novo coronavírus. Já esgotou

Corona , inventado por quatro irmãs alemãs durante o primeiro confinamento, já vendeu 2000 unidades. Segundo o pai, que tratou do processo de comercialização do jogo, “a procura tem sido enorme na Alemanha”.

Durante o primeiro confinamento na Alemanha, as quatro irmãs Schwaderlapp decidiram usar os tempo mortos que passavam fechadas em casa para inventar um jogo de tabuleiro sobre o novo coronavírus, que já vendeu 2000 unidades.

O jogo, chamado Corona, pode ter até quatro jogadores, que competem entre si para comprar todos os itens na lista de compras de um vizinho idoso que está em confinamento para se proteger do vírus.

Foto Reuters/ANNKATHRIN WEISS

Os jogadores recolhem e trocam cartas até que um vencedor consiga entregar todos os itens da lista primeiro, mas encontram vários obstáculos, entre os quais o próprio vírus - que coloca o jogador em quarentena - ou mesmo a falta de stock de alguns produtos devido ao açambarcamento.

“O princípio fundamental é a solidariedade”, disse à Reuters TV Sarah Schwaderlapp, de 20 anos. “Mas cada um dos jogadores pode decidir colaborar com os outros ou tornar as coisas mais difíceis ao bloquear o caminho dos outros jogadores com o vírus.”

As irmãs trabalharam no jogo durante as noites do confinamento da última Primavera, incorporando mais elementos retirados dos relatos sobre a pandemia ao longo do percurso.

“Foi o que aconteceu com o açambarcamento. Vimos os concertos nas varandas em Itália e decidimos fazer disso uma carta também,” acrescentou Rebecca, irmã de Sarah.

Foto Reuters/ANNKATHRIN WEISS

Impressionado com o trabalho das filhas, Benedikt Schwaderlapp decidiu comercializar o jogo, começando por contratar um artista para desenhar as cartas, o tabuleiro e a caixa. Até agora já conseguiu vender 2000 cópias e estabelecer uma loja de brinquedos como distribuidor secundário.

“A popularidade do jogo tem sido um desafio para a nossa operação familiar - empacotámos e enviámos 500 jogos num período muito curto”, disse. “A procura tem sido enorme na Alemanha.”