Crónica de uma morte anunciada do associativismo nacional

A Secretaria de Estado do Desporto e da Juventude, com esta alteração legislativa, consegue a enorme proeza de, no período mais conturbado que alguma vez atravessámos em termos de esforço financeiro, estabelecer reduções brutais ao apoio fornecido pelo Governo ao movimento associativo.

2020 revelou-se um ano extremamente atípico. A quebra do quotidiano por força da pandemia levou a que todos os agentes comunitários vissem a sua atividade regular abruptamente interrompida, com perdas incalculáveis para toda a sociedade civil portuguesa.

Por esta realidade verdadeiramente singular, a resposta estatal esperar-se-ia solidária para com o momento débil que os operadores sociais e económicos vivem atualmente, contrariando as dificuldades provocadas pela pandemia. Naturalmente, as estruturas associativas não foram impermeáveis ao momento difícil e duradouro que ainda hoje se sente. Por isso mesmo, num ano marcado pelo esvaziamento de uma parte significativa das receitas, e não tendo as associações recebido qualquer tipo de apoio extraordinário durante os últimos meses, as estruturas associativas aguardavam ansiosamente por uma resposta coerente e equilibrada da Secretaria de Estado da Juventude, proporcionando nestes difíceis tempos um balão de oxigénio justo ao associativismo que, pelo papel preponderante que desempenha no desenvolvimento regional e nacional nas áreas da intervenção cívica, cultural e desportiva, não podia nem devia ser ignorado.

A decisão política do secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, veio demonstrar que cultivávamos esperanças infundadas. Com a Portaria n.º 286/2020, de 14 de dezembro, a tutela operacionalizou uma mudança substancial na fórmula de cálculo do apoio anual às associações de todo o país​, traduzindo-se, no caso da Associação Académica de Coimbra, numa redução de praticamente cem mil euros do apoio anual com que contava. A Secretaria de Estado do Desporto e da Juventude, com esta alteração legislativa, consegue a enorme proeza de, no período mais conturbado que alguma vez atravessámos em termos de esforço financeiro, estabelecer reduções brutais ao apoio fornecido pelo Governo ao movimento associativo.

Com esta portaria, a Secretaria de Estado anuncia uma morte lenta e dolorosa de um associativismo subfinanciado e incapaz, por isso, de ser o motor da cultura, do desporto e da mudança cívica à escala nacional que é seu desígnio

Fomos, assim, surpreendidos por uma verdadeira Lei da Rolha, numa tentativa indireta de paralisar a atividade transformadora do coletivo associativo na sociedade portuguesa. Com esta portaria, a Secretaria de Estado anuncia uma morte lenta e dolorosa de um associativismo subfinanciado e incapaz, por isso, de ser o motor da cultura, do desporto e da mudança cívica à escala nacional que é seu desígnio.

Este sentimento de asfixia deve merecer o profundo repúdio de todas as estruturas associativas nacionais, bem como de toda a sociedade civil portuguesa, a braços com a possibilidade de perder repentinamente um património imaterial valiosíssimo sustentado no simples ato de cidadania responsável e empenhada em prol dos melhores valores cívicos, culturais e desportivos. Apesar do sufoco, estaremos cá, até ao último fôlego, exigindo a reposição do apoio justo que agora nos é negado.

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico