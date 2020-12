Será possível?

Será que o despedimento do médico Carlos Durão, que trabalhava no gabinete de autópsias do hospital Santa Maria de Lisboa, tenha sido provocado por ele ter dito em Março passado à Polícia Judiciária que o cidadão ucraniano Ihor Homenyuk tinha sido vitima de homicídio? O simples facto de se colocar esta dúvida é, por si só, demasiado inquietante para mim. Se for provada qualquer relação entre as duas circunstâncias, Portugal já não é o país democrático que eu pensava e, em tal circunstância, o governo não pode continuar a agir como nada se passasse. O crime ocorrido nas instalações do SEF a este despedimento serão duas ocorrências demasiado graves e, como tal, António Costa terá de se demitir.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

E os nossos bispos e cardeais?

A população do nosso país é constituída na maioria por católicos, numa proporção que anda pelos oitenta por cento, segundo as estatísticas. Consequentemente é presumível que o bando de algozes que torturaram e mataram o imigrante ucraniano Ihor Homenyuk e tentaram ocultar a sua tenebrosa façanha, era, na sua maioria, composto por baptizados e, quiçá, alguns até fossem à missa.

Os católicos dizem-se cristãos e uma das mais valiosas heranças da cultura cristã, e tradição já herdada dos antigos tempos bíblicos, é o acolhimento fraterno aos estrangeiros, aos migrantes, aos refugiados, aos peregrinos. A hospitalidade é para o cristão um dever sagrado; dar pousada a um expatriado é como uma visita de Deus a nossa casa.

O crime inominável perpetrado no SEF é um golpe cravado no âmago da mensagem evangélica, um buraco negro na mundividência cristã. Amarfanha-nos, interpela-nos. O Papa Francisco foi a Lampedusa testemunhar a sua vergonha pela forma como a Europa, que se reclama da “civilização cristã”, trata os emigrantes e na sua recente encíclica Fratelli Tutti dedica largo espaço ao assunto. E entre nós onde param os hierarcas da igreja? Eu esperava que se manifestassem para me sentir mais acompanhado, mas até agora, como em muitas outras ocasiões, só vejo canes muti non volentes latrare. Este crime não os concerne? É para não se imiscuírem na política? Mas a política impede alguém de exprimir os seus sentimentos, de se condoer, de se exasperar, de chorar?

Flávio Vara, Lisboa

Memória e ética política

Pedro Passos Coelho reapareceu como impoluto defensor da moral política. Recordemos apenas 2 factos: 1) nomeou Eduardo Catroga como representante do Estado na negociação da venda da EDP (a uma empresa do Estado chinês). Concluída esta, o próprio negociador entrou na administração da EDP: sintomática indicação sobre a defesa dos interesses do Estado português nessa negociação. 2) O governo de Passos vendeu a ANA à Vinci. O novo chairman da ANA é José Luís Arnaut, secretário-geral do PSD durante cinco anos e ministro de Durão Barroso e Santana Lopes. Não nos esqueçamos também que Passos Coelho, ao impedir a aprovação do PEC 4, já aceite na Comissão Europeia, obrigou-nos a mais sacrifícios do que os que seriam necessários para controlar a dívida pública. Muitos dos mais qualificados portugueses (cerca de 250 mil), a quem Passos Coelho acusou de “piegas”, emigraram. Lições de moralidade política deste ex-primeiro-ministro? Poupem-nos.

Luis Taylor, Porto

Lucro egoísta

No PÚBLICO de 19 de Dezembro, João Miguel Tavares defende que “as empresas públicas tendem a ser muito mais mal geridas do que as privadas” por não terem o incentivo do “… lucro e satisfação dos clientes”. Ora a realidade revela-nos que nem sempre é assim. Quando o objectivo é o lucro, a satisfação do cliente só preocupa se houver concorrência. Vejamos o serviço dos correios que até nos EUA são públicos. Entregue a gestão dos CTT a privados, assistiu-se à sua degradação mas com chorudos dividendos distribuídos aos accionistas. A gestão dos nossos aeroportos está em mãos estrangeiras e não se sentem grandes melhorias estruturais. Em 1975, foram nacionalizados os sectores estratégicos da nossa economia, o que foi festejado nas ruas pela esquerda e até pelo então PPD e PS. Nos dez anos seguintes, a banca, os seguros, a energia, as comunicações serviram normalmente o país. Mas os governos do bloco central devolveram aos privados essas empresas e estamos ainda hoje a pagar caro tais devoluções: são bancos, são os custos do gás, da electricidade, das comunicações que estão no topo europeu dos custos suportados pelo consumidor. A boa gestão de empresas públicas depende do espírito de servir os compatriotas e não de se servirem deles. E não me venham dizer que não temos quem só se sinta bem nesse espírito de serviço…

M. Gaspar Martins, Porto