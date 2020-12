Oposição unida para derrotar partido “que controla quase tudo” na Hungria

Os partidos da oposição húngara anunciaram a formação de uma grande coligação para as eleições legislativas de 2022, com o objectivo de pôr fim ao Governo ultraconservador do Fidesz, no poder desde 2010. Neste P24 ouvimos a jornalista Maria João Guimarães.​

