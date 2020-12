“A China não tem aspirações de liderança mundial, só quer ser respeitada enquanto grande potência”

O diplomata e académico Kishore Mahbubani identifica uma impreparação estratégica, diplomática e emocional dos EUA para lidar com a China e diz que os norte-americanos ainda estão agarrados às armas com que dominaram o século XX.

O título do mais recente livro de Kishore Mahbubani é propositadamente provocador: A China Já Ganhou? Esta pergunta, como assume o próprio, numa conversa, via Zoom, com o PÚBLICO, implica, no entanto, uma outra, potencialmente mais provocadora até: será que os Estados Unidos podem perder?