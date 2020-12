Covid-19: Junta do Areeiro em Lisboa cria centro de testes para moradores

A Junta de Freguesia do Areeiro, em Lisboa, criou um centro de testagem ao novo coronavírus com um número próprio para marcações, para garantir vagas no menor espaço de tempo possível.

“É um projecto inovador que pretende descansar todos os que querem passar a época festiva sem sobressaltos”, lê-se numa nota da junta de freguesia.

O centro de testagem, destinado aos moradores da freguesia do Areeiro e que está localizado na Alameda Dom Afonso Henriques, junto à Fonte Luminosa, começou a funcionar na segunda-feira e prevê-se que esteja aberto durante três meses.

Segundo a Junta de Freguesia, os testes de detecção de vírus SARS-Cov-2 por técnica PCR-RT terão um custo de 100 euros, enquanto os testes rápidos de detecção de antigénio SARS-Cov-2 custarão 20 euros.

Será ainda possível efectuar testes serológicos de detecção de anticorpos SARS-Cov-2, que terão também um custo de 20 euros.

“Além destes preços, também foi conseguido um número próprio para marcações e a garantia de vagas com menos espaço de tempo possível”, é ainda referido no comunicado da Junta de Freguesia.

O centro de testes irá funcionar de segunda a sexta-feira das 9h às 13h e das 14h às 18h, por marcação prévia.

Para fazer marcação será necessário ligar para o número 914 040 414, das 9h30 às 13h e das 14h às 16h30, indica ainda a Junta de Freguesia.