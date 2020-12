“Alexa, passa a mensagem de Natal da rainha”

As palavras da monarca britânica vão estar disponíveis no dispositivo inteligente Echo da Amazon para qualquer utilizador que tenha activada a língua inglesa nas preferências.

Isabel II inovou no que diz respeito ao uso dos meios de comunicação: foi a primeira monarca a deixar-se gravar pela televisão na sua mensagem de Natal – foi transmitida, em 1957, pela BBC, a partir da propriedade de Sandringham, em Norfolk.

Mais de meio século depois, a rainha volta a aderir às novas tecnologias – desta vez, as suas palavras vão estar disponíveis através do dispositivo inteligente Echo da Amazon e para accioná-las bastará pedir à assistente de voz, apoiada em inteligência artificial, Alexa: “play the Queen’s Christmas Day message” (“passa a mensagem de Natal da rainha”).

O discurso poderá ser ouvido, a partir das 15h do dia 25 de Dezembro, por qualquer um, em qualquer parte do mundo, que tenha nas preferências a língua inglesa seleccionada, seja esta na variante britânica, americana, australiana, canadiana ou indiana.

“Depois de um ano desafiante, milhões de pessoas de toda a Commonwealth estarão ansiosamente à espera da mensagem de sua majestade a rainha [Isabel II] no dia de Natal”, considerou, num comunicado, o director da Amazon Alexa para a Europa, Eric King. “Ao criar esta primeira inovação mundial, tal como fizemos em 2012 com o lançamento do discurso de Natal da rainha no Kindle, esperamos que ainda mais pessoas possam desfrutar das palavras edificantes de sua majestade.”