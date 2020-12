Braga vai “ganhar mais duas praias”: Cavadinho e Navarra renovadas

Autarquia lançou concursos públicos para renovar as áreas das duas praias fluviais com “todas as infra-estruturas necessárias”, retirando “pressão” à praia de Adaúfe.

Braga vai passar a ter duas áreas renovadas nas margens do Cávado finalmente apetrechadas para ganharem o estatuto de praias fluviais: Cavadinho, em Crespos, e Navarra, na freguesia de Santa Lucrécia de Algeriz e Navarra​, ambas em zonas de “grande beleza paisagística”.

“Braga vai ganhar mais duas praias fluviais com todas as infra-estruturas necessárias que vão conferir conforto e segurança aos seus utilizadores”, disse o presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, citado em nota da autarquia. Destacam-se a “qualidade da água, a segurança, a existência de informação e educação ambiental, a gestão ambiental e equipamentos de apoio”.

O projecto, refere-se, representa “um investimento superior a um milhão de euros” e as intervenções pretendem ser “mais um passo para a qualificação das margens do Cávado” e na “criação de uma rede municipal de praias fluviais”.

Foto O Cávado visto do Cavadinho CM Braga

No Cavadinho, cuja qualidade de água lhe valeu novamente este o galardão Ouro da Quercus, serão criados parques de estacionamento e de merendas, além de bar e centro de apoio fluvial, renovado o caminho de acesso ao rio incluindo “a reconstrução generalizada dos muros” e trabalhada a “articulação com o canal da Ecovia do rio Cávado”. Aqui, informa o município, o projecto avança após o “processo de cedência dos terrenos junto às margens do rio”, ocorrida no passado mês de Agosto, e a obra deverá demorar dez meses.

Na Navarra, haverá parque de estacionamento, novos acessos pela margem, bar e equipamento de apoio fluvial.

Para a autarquia, o plano de renovação destas zonas passa por “diluir a pressão que existe sobre a Praia Fluvial de Adaúfe que anualmente atrai muitos milhares de visitantes”.