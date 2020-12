Os onze novos pueblos "mais bonitos de Espanha"

No início de 2020, a associação Los Pueblos más Bonitos de España tinha revelado as novas adições do ano, com uma surpresa muito portuguesa: Olivença. Agora, entram locais de várias províncias, de Girona a Málaga, Cáceres ou Astúrias. Cada sítio, garante-se, é ideal para um passeio bucólico entre belezas naturais.

A associação dedica-se a promover aldeias e vilas por todo o país, destacando as muitas que sofrem os efeitos da desertificação humana. São localidades, umas mais abandonadas que outras (algumas têm pouco mais que 20, 30 habitantes), mas que preservam todas muita história e características de "aldeia" de outros tempos.

As "novidades" agora são: Beget (Girona), Molinaseca (León), Baños de la Encina (Jaén), Genalguacil (Málaga), Nuevo Baztán (Madrid), Valverde de la Vera (Cáceres), Agulo (La Gomera), Roncal (Navarra), Bulnes e Cudillero (ambas nas Astúrias) y Garachico (Tenerife).

A rede promove vários eventos e promoções ao longo de cada ano: em 2021, assim o permita a pandemia, espera-se que tudo volte a correr como de costume, com festejos e espectáculos, com fins-de-semana gastronómicos e culturais, de caminhadas ou de simples descanso em ambiente idílico e bucólico.