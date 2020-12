Preços das casas voltam a desacelerar no terceiro trimestre

Os preços das casas voltaram a desacelerar no terceiro trimestre. Entre Junho e Setembro, o Índice de Preços da Habitação (IPHab) cresceu 7,1% em termos homólogos, mas 0,7 pontos percentuais (p.p.) abaixo do observado no trimestre anterior, revelou o Instituto Nacional de Estatística (INE) esta terça-feira.

As habitações existentes registaram neste período uma taxa de variação dos preços de 7,4%, superior à das habitações novas (5,8%). Quanto ao número de casas vendidas, atingiu “45.136 alojamentos, o que representa uma taxa de variação homóloga de -1,5% e um crescimento de 35,1% face ao trimestre anterior”.

Em Julho, Agosto e Setembro registaram-se variações homólogas do número de transacções de -2,6%, 0,0% e -1,8%, respectivamente.

O valor das habitações transaccionadas atingiu aproximadamente 6,8 mil milhões de euros, mais 4,4% face ao mesmo período do ano passado, e Agosto foi o mês com o maior crescimento do valor das transacções, 7,3%, seguindo-se Setembro (4,5%) e Julho (2,1%).

Em relação ao segundo trimestre de 2020, o IPHab aumentou 0,5% (que compara com 0,8% no segundo trimestre de 2020). Por categoria, os preços dos alojamentos existentes aumentaram 0,6%, acima do verificado em relação aos alojamentos novos (0,1%).

A Área Metropolitana de Lisboa (com 14.141 vendas) e a região Norte (com 13.351) concentraram 60,9% do total do número de alojamentos transaccionados, mas o INE destaca que se trata do “peso relativo conjunto mais baixo desde o primeiro trimestre de 2015”, o que se explica sobretudo pela redução de 2,5 pontos na quota relativa regional, em termos homólogos, na Área Metropolitana de Lisboa.

A região Centro, com 9631 transacções, foi a região com maior incremento de peso relativo, mais 1,5 pontos, fixando-se em 21,3% do total. No Alentejo e Região Autónoma da Madeira registaram-se 3186 e 864 transacções, respectivamente, resultando em aumentos homólogos nas respectivas quotas relativas, de 0,4 p.p. e 0,2 pontos (7,1% e 1,9%, respectivamente).

No Algarve transaccionaram-se 3305 habitações, o que representa 7,3% do total (igual ao período homólogo). A Região Autónoma dos Açores, com um total de 658 habitações vendidas, viu a quota relativa encolher 0,2 pontos, para 1,5%.

Entre Julho e Setembro de 2020, o valor das transacções na Área Metropolitana de Lisboa foi de aproximadamente 2,9 mil milhões de euros (43,4% do total). O valor transaccionado no Norte atingiu 1,7 mil milhões de euros, no Centro foi de 934 milhões e no Algarve de 720 milhões.