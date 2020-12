Leilão do 5G já começou para novas empresas e atinge 49 milhões

Começou esta terça-feira a fase do leilão 5G que é dedicada apenas a novos entrantes (entidades interessadas em entrar no mercado) dispostos a comprar licenças para frequências nas faixas dos 900 e 1800 megahertz (MHz), para as quais a Anacom determinou a existência de uma reserva de espectro que impede a Meo, a Nos e a Vodafone de licitarem.

“Em 22 de Dezembro de 2020 teve início a fase de licitação para novos entrantes do leilão para a atribuição de direitos de utilização de frequências nas faixas dos 900 MHz e 1800 MHz”, que suportam tecnologia 3G e 4G.

Realizaram-se “6 rondas”, lê-se no site da entidade reguladora liderada por João Cadete de Matos.

Os preços dos lotes de cada categoria após a última ronda do dia foram de 30 milhões de euros para o único lote na faixa dos 900 MHz, que já tinha um preço de reserva (preço base) de 30 milhões de euros.

No caso dos três lotes nos 1800 MHz, que tinham um preço de reserva de quatro milhões, houve competitividade, terminando o preço nos 6,443 milhões (num total de 19,32 milhões).

As rondas decorrem nos dias úteis, entre as 9h00 e as 18h00 horas.