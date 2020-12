O governador Centeno volta a destacar a importância do excedente do ministro Centeno

O governador do Banco de Portugal está a ser ouvido na Comissão de Orçamento e Finanças sobre o pagamento de bónus aos membros do conselho executivo do Novo Banco e a auditoria especial ao Novo Banco.

Mário Centeno está esta terça-feira de regresso à Assembleia da República para responder a perguntas sobre o Novo Banco, mas desta vez o ex-ministro das Finanças surge na qualidade de líder do Banco de Portugal. O governador do Banco de Portugal está a participar nesta audiência através de videoconferência e responderá às perguntas do PAN sobre o pagamento de bónus aos membros do conselho executivo do Novo Banco e às perguntas do CDS sobre a auditoria especial ao Novo Banco.

O governador do Banco de Portugal começou a sua intervenção assinalando a situação das famílias e das empresas face ao crédito. Mário Centeno lembrou o trabalho de recuperação económica que seguiu à crise financeira de 2008/2009 e que deu ferramentas para que as instituições soubessem responder melhor à actual crise económica provocada pela covid-19.

O ex-ministro das Finanças não deixou de fora a sua “conquista” governativa e fala do papel do “excedente orçamental” conseguido para 2020 na sua proposta de orçamento, quando era então o ministro responsável pela pasta, argumentando que essa “margem” deu espaço e ferramentas ao Governo para combater a pandemia.

Em resposta aos deputados presentes na comissão, Mário Centeno respondeu que não existe nenhum sinal de fragmentação financeira na moeda europeia.

“Apontamos fragilidades e riscos”, declarou, assinalando a redução do número de horas trabalhadas que coloca pressão no emprego, mas também destacou “as políticas económicas e monetárias” escolhidas nomeadamente pelo Banco Central Europeu, sublinhando os “apoios fundamentais” nestes tempos. “O contributo de todos é fundamental”, acrescentou. Para o ex-ministro das Finanças, “o país deve manter-se focado na resposta à crise”, nomeadamente através dos apoios aos financiamentos para as pequenas empresas e nas moratórias de crédito. Mário Centeno colocou-se ainda à disposição da Assembleia da República para responder sobre o sistema bancário, sem, no entanto, fazer qualquer comentário à questão do Novo Banco.

Pelo PS, Fernando Anastácio recupera “algumas preocupações sobre a estabilidade do sistema financeiro” identificadas por Mário Centeno numa entrevista ao Financial Times e pergunta a Mário Centeno quais os riscos concretos de sustentabilidade no sistema financeiro nacional e do Orçamento de Estado para 2021. O deputado socialista quis saber também qual a opinião de Mário Centeno sobre a intenção do Banco Central Europeu limitar os dividendos em bancos sistémicos. O governador respondeu que essa deverá ser uma resposta “temporária e adaptada à evolução da crise”, mas é taxativo a declarar que “Portugal tem de participar neste esforço”. “É isso que se se pede”, diz.

Moratórias terão de ser reavaliadas, diz Centeno

Sobre o regime de moratórias em vigor, Mário Centeno considerou que deverão ser “avaliadas” quer “a amplitude quer o foco das moratórias nos próximos meses”. O governador do Banco de Portugal destaca que as moratórias “atingem em Portugal uma dimensão significativa e maior que a média da área do euro e da União Europeia”, considerando que são “neste momento, uma importantíssima forma de liquidez em crise muitas agudas” e que “se devem manter activas, mas devem ir evoluindo e adaptando à crise”.

O governador destacou também os dados do Relatório de Estabilidade Financeira que dão conta que só nas empresas há 11 mil milhões de euros em moratórias, o que corresponde a 15% do stock de créditos. “Estamos a falar de um adiamento de pagamentos e devemos entender a necessidade de assim que possível retomar este processo” de pagamentos (que está previsto para Setembro de 2021), acrescentou, lembrando que “não são perdões de dívida”.

A propósito desta matéria, a deputada do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, perguntaria se este adiamento não estará a criar condições para “uma tempestade perfeita”.

Sobre as coimas aplicadas pelo Banco de Portugal à KPMG na ​auditoria do BES e que foram anuladas pelo Tribunal da Concorrência, Mário Centeno diz que é ainda uma decisão de primeira instância e que o Banco de Portugal está a avaliar as condições de apresentar recurso em relação à decisão.

Já Alberto Fonseca, do PSD, começou por cumprimentar Mário Centeno antes de citar excertos do código de conduta do Banco de Portugal e sobre os alegados “conflitos de interesse”. Em tom irónico, o deputado social-democrata atirou que o governador do Banco de Portugal e ex-ministro “deve andar a ter dias muito calmos” e questionou Centeno sobre o seu conforto em tomar decisões devido às suas anteriores funções no Governo.

Em resposta, Mário Centeno diz que “essas situações são avaliadas de forma muito cautelosa pelas entidades responsáveis” e que os interesses do Banco de Portugal na estabilidade financeira são os mesmos do Governo, pelo que não existe um conflito de interesses, voltou a defender. "Não é uma matéria que conflitue no sentido que referiu”, disse.

Centeno elogia comissão de acompanhamento do Novo Banco

Mário Centeno comentou a actuação do Fundo de Resolução e da comissão de acompanhamento ao contrato de gestão de activos do Novo Banco para fazer uma “avaliação positiva”.

A deputada Mariana Mortágua sublinhou que têm sido noticiados vários abusos no contrato do Novo Banco com a Lone Star.

Pelo PCP, Duarte Alves, assinalou a “dependência” do Banco de Portugal face às auditorias e quer saber se o governador concorda que a instituição que lidera tenha meios de auditoria próprios. O deputado comunista também insistiu na questão das moratórias, tendo ouvido de Centeno que a “adequação” da decisão terá de ser reavaliada até Setembro de 2021. “É muito importante que essa adequação seja feita à luz da política europeia”, destacou Centeno.

Sobre o Novo Banco, Mário Centeno diz que não “infelizmente caso único” no panorama europeu, mas “foi um dos mais difíceis”.

CDS ironiza a avaliação que governador faz de ministro

Pelo CDS, Cecília Meireles assinalou, com ironia, a avaliação feita pelo governador acerca das políticas financeiras dos últimos anos (geridas pelo próprio enquanto ministro das Finanças). A deputada do CDS recuperou as palavras da bastonária da Ordem dos Contabilistas sobre a pressão que “milhares de contabilistas sofrem” para apresentarem contas falsas e quis saber qual a resposta que o banco de Portugal está a preparar ara supervisionar estas questões de forma a antecipar uma eventual surpresa face ao crédito malparado. A centrista quis também saber a razão pela qual as moratórias são uma ferramenta mais usada em Portugal do que nos restantes países da União Europeia.

Mário Centeno começou por assinalar as “inúmeras reclamações” recebidas pelo Banco de Portugal sobre a prática bancária e que se os contabilistas têm “evidência desse comportamento” devem “não fazer proclamações públicas, mas fazer chegar essas provas ao supervisor”, prometendo uma actuação caso essas provas sejam apresentadas.