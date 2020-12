Messi já é o melhor marcador de sempre por um só clube

Pelé também somava 643 golos, marcados pelo Santos, mas, a partir desta terça-feira, Messi tem um estatuto único no mundo do futebol.

644 golos pelo Barcelona fazem de Lionel Messi o jogador que mais golos marcou por um só clube. O argentino celebrou na vitória do Barcelona, nesta terça-feira, frente ao Valladolid (0-3), marcando um golo que lhe permite deixar a companhia de Pelé no topo deste ranking – o brasileiro também somava 643 golos, marcados pelo Santos.

?? M E S S I ??



Leo #Messi es converteix en el màxim golejador de la història en un mateix club.

6??4??4?? - H I S T Ò R I C ?? pic.twitter.com/I7oyRPpsju — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) December 22, 2020

Além do registo individual de Messi, este jogo do Barcelona, mesmo sendo disputado longe da Catalunha, permitiu à equipa de Ronald Koeman fazer as pazes com os adeptos. Pelo menos, temporariamente.

Apesar do mau desempenho na Liga espanhola e das exibições cinzentas, a equipa surgiu diferente nesta terça-feira, somou várias jogadas de “nota artística” e um futebol fluido e criativo, materializando-o em golos: o primeiro foi de Lenglet, com cruzamento de Messi, e o segundo de Braithwaite, a finalizar esta grande jogada colectiva da equipa catalã.

Na segunda parte, Messi ultrapassou Pelé depois de mais esta grande jogada do Barcelona.

Com este resultado, o Barcelona sobe ao quinto lugar da Liga espanhola, com 24 pontos, a oito do Atlético de Madrid, que tem menos um jogo disputado.