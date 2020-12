Casillas está de regresso ao Real Madrid

Antigo guarda-redes espanhol volta à casa e ao clube de onde saiu em 2015 para jogar no FC Porto. Casillas passa a ser adjunto do director-geral da Fundação Real Madrid.

Iker Casillas está de volta ao Real Madrid, onde será a partir de agora adjunto do director-geral da Fundação do clube do Santiago Barnabéu. “É uma lenda do Real Madrid, representa os valores do nosso clube e é o melhor guarda-redes da nossa história”, diz o emblema de Madrid num comunicado.

O ex-jogador, de 39 anos, que deixou o clube que representou durante 25 anos para rumar ao FC Porto, em 2015, foi obrigado a dar por terminada a sua carreira depois de sofrer um enfarte agudo do miocárdio, a 1 de Maio de 2019, durante um treino.

“A minha carreira é o que é, com o bom e com o mau. Não teria mudado nada”, assegura na série documental sobre o seu percurso que o canal espanhol Movistar apresentou o mês passado. Colgar las Asas revisita a sua carreira, escolhendo a estreia, a Champions de 2000 e o Mundial da África do Sul como os três momentos altos, mas também recorda o enfarte e a difícil recuperação, na sua casa do Porto.

“Acredito que posso ser útil num clube que conheço muito bem. Não sei o que vai acontecer amanhã, mas ficaria feliz por voltar ao Real Madrid, de forma a transmitir os valores que me ensinaram desde pequeno. Nunca fecharei a porta a um lugar onde posso estar com gosto”, afirmou Casillas durante a apresentação do documentário, no fim de Novembro.

Agora que o regresso ao clube onde entrou com nove anos se confirma, é o Real Madrid que diz ser “um orgulho receber de volta em casa um dos seus grandes capitães”.

Nos 25 anos que jogou com a camisola do Real, Casillas conquistou 19 títulos, incluindo três Mundiais de Clubes. Em Portugal, com o Porto, venceu duas Ligas, uma Taça e uma Supertaça. Com a selecção de Espanha venceu o Mundial de 2010.