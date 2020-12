Atlético de Madrid faz Real Sociedad “descer à Terra” e é cada vez mais líder

Para este jogo, o Atlético não pôde contar com João Félix, doente com febre e dores de garganta – pelo que se sabe, não se trata de infecção por covid-19.

Há jogos que valem três pontos e outros que valem um pouco mais do que isso. É o caso do triunfo do Atlético de Madrid frente à Real Sociedad, por 0-2, nesta terça-feira, em jogo da ronda 15 da Liga espanhola.

Este resultado não só permite à equipa de Diego Simeone somar três pontos na luta pelo título como dá duas “sapatadas” no adversário: na pontuação, porque a Real Sociedad estava a apenas três pontos da liderança, e no aspecto mental, porque faz a equipa do País Basco “descer à Terra” – depois de ter sido líder da Liga espanhola, soma a terceira derrota consecutiva e, com os jogos em atraso de outras equipas, poderá cair bastante na tabela.

Para este jogo, o Atlético não pôde contar com João Félix, doente com febre e dores de garganta – pelo que se sabe, não se trata de infecção por covid-19.

A primeira parte teve maior domínio da Real Sociedad, mas não necessariamente no perigo criado. Aí, nenhuma das equipas foi particularmente capaz – houve remates, mas sem oportunidades claras de golo.

Na segunda parte, o Atlético entrou praticamente a vencer, com um golo aos 49’. Carrasco bateu um livre lateral e Hermoso fez este cabeceamento de sucesso.

Se com o jogo empatado já havia pouca bola para o Atlético – postura habitual da equipa de Simeone –, a vantagem no marcador motivou-o mais ainda. Mas, também como é habitual, o Atlético está mais confortável quanto maior for o balanceamento ofensivo dos adversários.

E foi assim que somou três disparos à baliza, o terceiro dos quais por Marcos Llorente, à entrada da área, depois de uma sequência de passes por parte do Atlético. E deu golo. 0-2, Real Sociedad abatida em casa e o Atlético, eficaz na finalização, é cada vez mais líder da Liga espanhola.

Dos jogos desta terça-feira destaque ainda para o triunfo do Sevilha no terreno do Valência, por 0-1 (Suso), resultado que permite aos sevilhanos subirem ao quarto lugar do campeonato e que deixa o Valência cada vez mais afundado. A equipa de Gonçalo Guedes (titular) e Thierry Correia (não saiu do banco) pode terminar a jornada pouco acima da zona de descida.