“Quem poderá mudar este Natal?”, cantam Fernando Tordo e Paulo de Carvalho

A canção é de Fernando Tordo, letra e música, mas é cantada em dueto por ele e por Paulo de Carvalho, parceiro antigo de projectos musicais como os Sheiks ou Só Nós Três (este com Carlos Mendes, também um ex-Sheiks), num videoclipe agora divulgado. Chama-se O possível Natal e procura responder com música ao período em que vivemos, marcado pela pandemia da covid-19 e onde a desolação e a tristeza são notas dominantes. Como diz Fernando Tordo ao PÚBLICO:

“O tema é justamente o assumir dessa tristeza, dessa desolação. E também desta dúvida: ‘Quem poderá mudar este Natal?’ Questiona-se inclusive, na sociedade em que vivemos, na educação que temos: Será Deus? Seremos nós? Será o esperado dia, semelhante a um milagre, em que alguém diz ‘acabou’? Não há dúvida é que isto se arrasta. Já passámos por um tempo eufórico, até um bocado patético, em que quase se anunciava que isto tinha acabado! Mas isto é uma coisa mundial e de repente passámos a perceber que éramos todos iguais, altamente frágeis. Esta canção é o reconhecimento dessa fragilidade e com muitas dúvidas do tempo que estamos a viver.”

O videoclipe O possível Natal, com Valter Rolo a acompanhar ao piano as vozes de Fernando Tordo e Paulo de Carvalho, tem produção e arranjo musical de Valter Rolo e Lino Guerreiro, coro e arranjo vocal de João Castro e Teresa Rico e foi gravado, misturado e masterizado nos Estúdios Saffran por João Portela. A captação, produção e edição vídeo é de Miguel Ferro (Videoplanos).

Fernando Tordo, que no início de 2019 (em Janeiro) lançou um disco de duetos e no final desse mesmo ano (em Novembro) esgotou a lotação do Teatro Nacional de São Carlos com um concerto com a Orquestra Sinfónica Portuguesa dirigida pelo maestro Jorge Costa Pinto, tem um novo disco pronto. Chama-se Os Fados Que Eu Fiz e deverá ser lançado em Fevereiro de 2021.