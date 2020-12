Roterdão 2021 anuncia programa com curta portuguesa a concurso

Tracing Utopia , de Catarina de Sousa e Nick Tyson, é o único representante nacional no festival holandês que celebra este ano o 50.º aniversário.

Tracing Utopia, curta-metragem da portuguesa Catarina de Sousa e do americano Nick Tyson, é a única presença portuguesa na competição oficial do festival de Roterdão, que celebra em 2021 o seu 50.º aniversário. O festival tem prestado muita atenção ao cinema português — recordemos que foi na edição de 2020 que estreou Mosquito, de João Nuno Pinto, depois de ter recebido nas suas competições ao longo dos últimos anos obras de Teresa Villaverde, Susana Nobre, Leonor Noivo, Ico Costa ou Filipa Reis e João Miller Guerra (cujo novo projecto, Légua, está este ano no mercado de co-produção Cinemart).