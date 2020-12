No palco do Maria Matos, o Natal é o que David Fonseca quiser

Em 2006 lançou uma versão de Little drummer boy e, sem o saber, iniciava uma tradição. Desde então, Natal que é Natal tem uma canção de David Fonseca. Este ano, também houve um disco que as compilou e há agora, terça e quarta-feira, dois concertos no Maria Matos, em Lisboa.

Uma das canções incluídas no álbum de Natal de David Fonseca, Christmas Songs – Vol.1, tornou-se alusiva à quadra por força da televisão. Natal que é Natal tem Música no Coração no pequeno ecrã e, assim sendo, My favorite things, tornou-se um clássico natalício. Que o filme seja presença anual durante a quadra não intriga particularmente David Fonseca – “até é adequado à época, é um filme claramente familiar”. É outra a perplexidade do músico que levará as suas canções de Natal (e não só) ao palco do Teatro Maria Matos, em Lisboa, esta terça e quarta-feira (20h, bilhetes a partir dos 20 euros).