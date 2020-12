(1936-2020) Claude Brasseur, um “duro” do cinema francês

Morreu o actor francês Claude Brasseur, aos 84 anos, noticiou esta terça-feira o seu agente à France-Presse. Figura popularíssima do cinema francês foi protagonista de O Fio do Horizonte , de Fernando Lopes.

Morreu o actor francês Claude Brasseur, aos 84 anos, noticiou a agência Time Art, que representa o actor, à agência de notícias France-Presse. Era uma figura popularíssima do cinema francês, com um currículo iniciado — em papéis secundários — no final dos anos 50. “Claude Brasseur morreu em paz e junto dos seus familiares. Não foi vítima de covid-19. Seguirá para o cemitério Père-Lachaise, em Paris, onde ficará ao lado do seu pai”, comunicou Elisabthe Tanner, da Time Art.