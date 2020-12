A vida de quem faz da noite o seu horário de trabalho

Os trabalhos nocturnos representam uma grande fatia do trabalho em Portugal, mas o horário desfasado tem várias implicações na vida de quem trabalha neste regime. Neste P24 ouvimos um excerto da reportagem produzida pelos alunos Ana Narciso e João Pedro Morais da ESCS FM (rádio da Escola Superior da Comunicação Social) em parceria com o PÚBLICO, que pode ouvir na integra no podcast Repórter 360.​

