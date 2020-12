Houve quase 600 portugueses que se tornaram espanhóis em 2019, revela o mais recente Relatório da Emigração, apresentado esta segunda-feira no Ministério dos Negócios Estrangeiros pelo coordenador científico do Observatório da Emigração, Rui Pena Pires.

Não sendo, em termos absolutos, o país que mais portugueses escolheram como de adopção, Espanha é claramente aquele que mais cresceu nessa matéria: em 2018, o número de portugueses que haviam adquirido a nacionalidade espanhola tinha totalizado apenas 377, mesmo assim mais 179.3% do que no ano anterior. Em 2019 esse crescimento é da ordem dos 58%, muito acima dos restantes principais destinos da emigração portuguesa – Reino Unido, França e Alemanha.

O efeito do “Brexit” fez com que a barreira das dez mil entradas de portugueses por ano tenha sido ultrapassada no Reino Unido, que foi assim o país que mais emigrantes recebeu. “Em comparação com o ano anterior, verificou-se um aumento no número de entradas superior a 30% no Reino Unido, país este que tinha verificado uma diminuição constante no número de entradas de portugueses desde 2015. Aumentou igualmente, embora em valores menos expressivos, o número de entradas de portugueses para a Holanda (18.4%), Brasil (11.7%) e Dinamarca (11.4%). No extremo oposto há que destacar Angola (menos 35.5%) e a Alemanha (menos 19.7%). Espanha, que manteve uma ordem crescente desde 2014, sofreu, pela primeira vez desde esse ano, uma quebra no número de entradas de portugueses (-4.5%)”, pode ler-se no relatório.

E se no caso da Alemanha o fenómeno pode ser explicável pelo facto de o número de portugueses que estão a entrar anualmente neste país não compensar retornos e fenómenos de re-emigração, já no de Angola tudo parece ficar a dever-se aos efeitos recessivos da crise dos preços do petróleo e suas consequências sobre os sectores do mercado de trabalho para onde se dirigia a emigração portuguesa.

Voltando aos pedidos de nacionalidade, no Reino Unido, que é o terceiro país do mundo onde residem mais portugueses emigrados, o número de portugueses que adquiriu a nacionalidade britânica no ano passado totalizou os 2227, o que representa um aumento de 16.8% em relação a 2018.