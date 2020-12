Jovem que estava desaparecido após desabamento de prédio em Lisboa encontrado morto

O jovem de 24 anos que estava desaparecido depois de uma explosão ter feito desabar de um prédio em Lisboa, neste domingo de manhã, foi encontrado morto confirmou ao PÚBLICO fonte dos Bombeiros Sapadores de Lisboa. O homem era residente do prédio.

Este domingo, o comandante dos bombeiros, Tiago Lopes, já tinha adiantado que as buscas pelo jovem desaparecido iam prolongar-se noite adentro. Uma das “empenas do edifício não inspirava confiança” para que os bombeiros pudessem entrar no edifício para realizar buscas, pelo que recorreram a uma equipa cinotécnica. “Caso os cães não detectarem qualquer vida, temos de entrar, com remoção dos escombros de forma meticulosa para não criar mais danos aos prédios contíguos também”, afirmou, na tarde desde domingo, destacando que este trabalho que podia demorar horas.

O corpo do jovem acabou por ser encontrado por volta das 2h45. Fonte dos bombeiros adiantou esta manhã que os trabalhos foram concluídos pouco depois e que os bombeiros já não se encontram no local.